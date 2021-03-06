Туристический сервис Russpass подготовил к 8 Марта маршрут по Москве

Москва, 6 марта. Цифровой туристический сервис Russpass подготовил маршрут по Москве к Международному женскому дню, говорится в сообщении на портале мэра и правительства столицы.

Проект «Городские девчонки» предлагает посетить «Парк ремесел» на ВДНХ, где проходят мастер-классы по изготовлению сувениров из керамики, стекла и глины. Точкой маршрута стал ботанический сад МГУ «Аптекарский огород». Сейчас там идет выставка под названием «Репетиция весны».

Russpass на своем портале предлагает пользователям отгадать авторов цитат о путешествиях. На сервисе также размещены советы и идеи для желающих отдохнуть в Крыму. Пользователи могут зарегистрироваться на сайте через социальные сети и запланировать сложные маршруты с несколькими видами транспорта.

Мужчинам в преддверии 8 Марта порекомендовали посетить со своей возлюбленной совместную фотосессию, выставку или квест. Трехдневные выходные позволяют провести время вместе за городом. Хорошим подарком станет поход в спа-салон.