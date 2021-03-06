Собянин назвал число рожденных за год пандемии детей в Москве

Москва, 6 марта. Мэр столицы Сергей Собянин с официальным визитом побывал в перинатальном центре ГКБ имени Юдина. Он поздравил молодых мам с наступающим 8 Марта.

Новоиспеченным родительницам вручили подарочные наборы «Наше сокровище». Затем, общаясь с сотрудниками медицинского учреждения, Собянин напомнил, что московская система родовспоможения за последние годы прошла большую трансформацию. Так, за прошлый год столичные родильные дома работали с максимальным соблюдением установленных норм эпидемиологической безопасности, учитывая условия пандемии коронавируса.

«В прошлом году в Москве родились 123 тысячи детей. Большинство родов пришлось на период пандемии, и мы должны были принять максимум мер предосторожности, чтобы защитить от COVID-19 молодых мам и новорожденных», — сказал мэр Москвы.

Женщины, которые становятся мамами в условиях распространения коронавируса, восхищают оптимизмом и мужеством. Борьба с распространением заболевания никак не сказалась на помощи семьям с детьми, напомнил Сергей Собянин.

Большая часть московских стационаров, где оказывалась помощь пациентам с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», вновь работают в штатном режиме. Говоря об этом, Сергей Собянин высоко оценил городскую систему здравоохранения.