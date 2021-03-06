Синоптик Леус спрогнозировал погоду в Москве на 6 марта

Москва, 6 марта. Жителей столицы России ожидает кратковременный снег и понижение температуры воздуха до −4, сообщил специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Москва находится под влиянием гребня антициклона, который вытянулся с Запада. В субботу в городе ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный снег. Также в течение дня атмосферное давление будет слабо падать, общий показатель барометра составит 746 миллиметров ртутного столба, сообщил Леус.

«В Москве −2...−4, по области от 1 до 6 градусов мороза. Ветер западный, три-восемь метров в секунду», — объяснил синоптик в комментарии РИА Новости.

Похолодание до −22 градусов ожидается в Москве в середине будущей недели. В Международный женский день прогнозируется небольшой снег. Столбики термометров начнут опускаться уже со вторника. Информацией об этом поделились на официальном сайте мэр Москвы.