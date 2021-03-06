Московские застройщики помогают дольщикам продавать старые квартиры

Москва, 6 марта. Дольщики в Москве могут получить помощь экспертов при продаже старой недвижимости. Поддержку клиентам оказывают в рамках трейд-ин программы.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании «Метриум». В прошлом году количество проектов новостроек в российской столице, где застройщики могут помочь дольщикам продать старое жилье для приобретения нового, повысилось на 85%.

«К концу прошлого года опция трейд-ин была доступна в 115 проектах, что составляет 29% от их общего числа», — говорится в сообщении.

В конце 2019 года подобных проектов на рынке было около 64. Отмечается, что более 50% проектов трейд-ин — это жилые комплексы комфорт-класса. К тому же такую возможность предоставляют застройщики 30% жилья бизнес-класса.

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