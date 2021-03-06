Гидрометцентр: москвичей ждет похолодание и гололед 6 марта

Москва, 6 марта. Субботняя ночь в Москве будет сопровождаться метелью и морозами до 12 градусов. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра РФ.

Дневные температуры в столице будут на уровне четырех-шести градусов мороза. Погода ожидается облачная, с прояснениями. По данным синоптиков, 6 марта московские улицы покроет гололед, местами возможны осадки в виде небольшого снега. Будет преобладать северо-восточный ветер с порывами до 12 м/с.

Атмосферное давление в дневное время суток составит 747 мм ртутного столба. Ночью аналогичный показатель будет находиться на уровне 743 мм, передают синоптики.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что жителей северо-западных регионов России в ближайшие выходные 6 и 7 марта ждет похолодание. По его словам, отклонения от климатической нормы составят два-восемь градусов.