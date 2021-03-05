Более 50% больниц Москвы для COVID-пациентов вернулись к плановой работе

Москва, 5 марта. Подавляющее большинство столичных стационаров для пациентов с коронавирусной инфекцией вновь работают в обычном режиме. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

Он также высоко оценил работу московской системы здравоохранения. По его словам, механизм не дал сбой даже в самый сложный период для столицы. Весь прошедший год он осуществлял деятельность стабильно, удерживая необходимые для оказания помощи объемы.

«Сейчас больше половины из тех клиник, которые были переведены в «ковидные», уже работают в нормальном режиме», — сказал Собянин в ходе эфира на Первом канале.

Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в России продолжает оставаться на стабильном уровне. При этом обострение обстановки сейчас наблюдается в Бразилии и некоторых странах Евросоюза, ранее обратил внимание глава Москвы.