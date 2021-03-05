Собянин: возобновление фестивалей зависит от развития ситуации с COVID-19

Москва, 5 марта. Столичные власти ведут подготовку к возобновлению фестивалей, однако окончательное решение будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Правительство надеется на возвращение массовых мероприятий уже в этом году, в частности Урбанистического форума. С таким заявлением выступил мэр города Сергей Собянин. Он также отметил, что подавляющее большинство московских больниц, которые ранее были перепрофилированы в медицинские учреждения для COVID-пациентов, вновь стали работать в обычном режиме.

«Мы готовимся к активной фестивальной деятельности. Точно будет проведен Урбанистический форум Москвы, а что касается фестивалей, то будем смотреть и ориентироваться на ту ситуацию», — добавил глава Москвы.

Собянин предложил согражданам старше 65 лет совершить первую поездку на фоне разблокировки социальных карт. По его словам, это должен быть визит в пункт вакцинации от коронавируса.