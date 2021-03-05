Резкое похолодание до −22 градусов ожидается в Москве

Москва, 5 марта. Резкое похолодание ожидается в столице России в середине следующей рабочей недели, сообщили городские власти.

Температура воздуха начнет опускаться значительно ниже нуля со вторника, 9 марта. Тогда столбики термометров будут колебаться до −7 до −12 градусов. В ночь на 10 марта они опустятся до −22 градусов. Днем в среду прогнозируются морозы около −10 градусов. В перечисленные дни также ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков, заявлено на официальном сайте мэра Москвы.

«В праздничный понедельник, 8 марта, местами выпадет небольшой снег, а термометры покажут до −6 градусов», — сказано в сообщении.

О том, что в Международный женский день климатические условия в столице будут неблагоприятными, предупреждал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Тогда же подует и пронизывающий, неприятный северо-западный ветер.