Транзитным фурам весом больше 3,5 тонны без пропусков запретят въезд на МКАД

Москва, 5 марта. Не имеющие спецпропуска водители транзитных фур, вес которых составляет более 3,5 тонны, с 5 апреля не смогут выезжать на МКАД.

Транспортный поток переводится на ЦКАД, а также на трассы А-107 и А-108. Ранее на ЦКАД перевели фуры, вес которых составляет более 12 тонн. Пикапов, зарегистрированных как легковые автомобили, нововведение не касается, уточнили в департаменте транспорта российской столицы.

Московские власти ранее рассказали о планах продлить метрополитен за МКАД. Это вполне возможно после запуска Большой кольцевой линии, заявил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.