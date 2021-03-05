Вице-губернатор Подмосковья сообщила о возрождении народных промыслов в регионе

Москва, 5 марта. Приготовленный мастерами из Подмосковья стенд для выставки народных художественных промыслов РФ «Ладья» был в этом году самым большим, сообщила вице-губернатор Наталья Виртуозова.

Полученный результат не случаен, так как Московская область богата мастерами, сохранившими уникальные навыки. Большая часть главных народных промыслов сосредоточена именно внутри региона. В их числе Федоскино, Жостово, Богородское, рассказала вице-губернатор. Она поблагодарила мастеров за сохранение традиций и их работу.

«Спасибо мастерам, которые не позволили их забыть и потерять. Каждый предмет, выходящий из их рук, абсолютно уникальный», — рассказала в комментарии телеканалу «360» Виртуозова.

Комплекс мер для государственной поддержки изделий народных художественных промыслов введут и в Дагестане. Как организации, так и индивидуальные предприниматели, начнут получать субсидии, возмещающие значительную часть затрат.