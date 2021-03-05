Москвичи раскрыли свои мечты на фоне пандемии

Москва, 5 марта. Соцопрос москвичей показал, чего больше всего ждут горожане на фоне пандемии COVID-19. Большинство жителей мегаполиса мечтают об отмене масочного режима.

Около 38% москвичей желали бы снять маски. Каждый пятый опрошенный житель столицы хотел бы восстановления бесплатного проезда для москвичей старше 65 лет. Около 11% мечтают о массовых мероприятиях в обычном формате. Лишь 16% заявили, что снимать ограничения по COVID-19 в Москве еще рано. Об этом говорят результаты опроса, проведенного исследовательским центром SuperJob,.

За отмену масочного режима чаще всего голосовали москвичи в возрасте 35–44 лет, 42% мечтают об отмене обязательного ношения масок. Женщины больше мужчин ощущают необходимость в снятии блокировок с социальных карт жителей столицы старше 65 лет, 25% женщин и 17% мужчин проголосовали за этот пункт. Эта мера более актуальна для москвичей с уровнем дохода до 50 тыс. рублей и старше 45 лет. За возобновление массовых мероприятий чаще других голосовали молодые люди младше 24 лет и горожане с доходом выше 80 тыс. рублей, по 14% респондентов отметили эти пункты.

Академик РАН Андрей Брико ранее пояснил, почему россиянам нужно продолжать носить маски, даже если они переболели или вакцинировались. Обладатели антител могут в той или иной степени быть переносчиками вируса, отметил академик.