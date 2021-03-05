Мать обвинила воспитательницу в Москве в ранении трехлетней дочери карандашом

Москва, 5 марта. Полиция проводит проверку по факту травмирования ребенка в частном детском саду. Мать утверждает, что в этом виновата воспитатель. У руководства своя версия случившегося.

Столичные хирурги извлекли из ноги трехлетней воспитанницы частного детского сада грифель карандаша. Мать девочки обвинила в случившемся воспитателя детского сада.По словам женщины, девочка пожаловалась на боль в ноге и сказала, что воспитатель на уроке рисования вонзила в нее карандаш. Мать отвезла дочь в травмпункт, где при осмотре медики вытащили из раны обломок грифеля.

Руководство центра утверждает, что поранил девочку ее сосед по парте. После случившегося ребенка показали медсестре. Поскольку травма не угрожала жизни и здоровью малышки, то скорую вызывать не стали, а ограничились звонком маме, отметил представитель детского учреждения. Воспитатель считает, что женщина пытается оговорить ее, потому что на днях с ней произошел конфликт. Управляющий детским садом заверяет, что сотрудница зарекомендовала себя только с положительной стороны и не могла совершить подобное. В обстоятельствах теперь будет разбираться полиция.

Полицейские проверяют информацию об избиении школьницы в Митино, сообщал ранее ФАН. Медики госпитализировали 11-летнюю девочку с черепно-мозговой травмой.