Москвичей ожидает морозное и снежное 8 Марта

Москва, 5 марта. Москву и Подмосковье в ближайшие дни ожидает морозная и снежная погода с перепадами атмосферного давления, отметил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Суббота будет солнечной, а в воскресенье синоптик спрогнозировал резкое понижение атмосферного давления, за сутки оно упадет на 15 миллиметров ртутного столба. В последний день недели москвичей ожидает снег, метели и усиление западного ветра с порывами до 20 метров в секунду, сообщил в эфире «Радио 1» синоптик.

«Выпадет около пяти-шести сантиметров, можно доставать санки и лыжи», — заметил Шувалов.

Международный женский день будет не по-весеннему холодным, самой морозной окажется ночь на среду — столбик термометра опустится до −20 градусов. Днем потеплеет, столбик термометра поползет вверх. Следующий пик похолодания синоптик спрогнозировал на 15-16 марта. Существенного потепления пока не предвидится, подытожил Шувалов.

Похолодание на длинные выходные ожидается и в других регионах страны. Жителей северо-запада России ждут аномальные морозы, столбики термометра опустятся на четыре-восемь градусов ниже климатической нормы.