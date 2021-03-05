Глава СК заявил об участии в незаконных акциях более 1,4 тыс. подростков

Москва, 5 марта. Следственный комитет РФ располагает данными об участии более 1,4 тыс. подростков в недавних несанкционированных акциях в Москве, Петербурге и других городах России.

Глава ведомства Александр Бастрыкин предложил рассмотреть разработку комплексного плана по подготовке новых образовательных программ, которые будут направлены на формирование знаний и навыков, защищающих детей в будущем от воздействия манипуляторных техник.

Бастрыкин считает, чтобы подростки не совершали таких действий, они не должны иметь много свободного времени.

Несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах России 23 и 31 января. Правоохранительные органы призывали не принимать участие в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности.

Глава МВД России Владимир Колокольцев ранее потребовал защитить подростков от участия в незаконных акциях, сообщал ФАН.