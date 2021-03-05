Собянин поручил разблокировать соцкарты московских пенсионеров

Москва, 5 марта. Мэр столицы Сергей Собянин поручил разблокировать социальные карты горожан старше 65 лет. Такая информация появилась на официальном сайте градоначальника.

Режим самоизоляции для горожан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями отменяется с 8 марта, следует из сообщения. Социальные карты этих москвичей будут активны с праздничного дня. Специалисты тщательно следят за ситуацией с коронавирусом в городе.

Положительный результат теста на COVID-19 получили 987 тыс. человек в Москве с начала пандемии коронавируса. Из них 907 тыс. пациентов уже вылечились от заболевания под присмотром городских врачей.