Семилетняя девочка попала под колеса автомобиля в Троицке

Москва, 5 марта. Водитель наехал на школьницу в столице. После дорожно-транспортного происшествия ребенка сразу же доставили в больницу.

Авария произошла на 1-й Изумрудной улице. Семилетняя девочка получила серьезные травмы, было принято решение о ее госпитализации. К настоящему моменту информации о состоянии пострадавшего в ДТП ребенка пока нет.

В ГИБДД сообщили, что после происшествия транспортное движение не затруднялось. Сотрудники полиции по факту случившегося проводят проверку.

Пятилетнюю девочку ранее госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП в Невском районе Петербурга. Инцидент произошел на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко.