Силовики задержали в Москве рэпера Emmk после нападения на росгвардейца

Москва, 5 марта. Рэпер из Москвы Максим Микушев по прозвищу Emmk стал фигурантом двух уголовных дел. Исполнителя задержали в московском метро.

Инцидент произошел в Петербурге в декабре 2020 года. У фигуранта произошел конфликт с охраной магазина. Речь шла о якобы краже товара. На место происшествия были вызваны сотрудники Росгвардии. Разбирательство происходило в служебном помещении, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По версии следствия, рэпер оскорбил силовика и ударил его по ноге. Медики потом диагностировали ему ушиб правого бедра. В отношении Микушева был составлен административный протокол по факту мелкого хищения.

Материалы касательно инцидента между музыкантом и силовиком были переданы в правоохранительные органы. По факту насилия и оскорбления представителя власти возбуждены уголовные дела. Объявленный ранее в розыск певец уже находится под подпиской о невыезде.