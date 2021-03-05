Москвичам анонсировали открытие проекта о последних неделях Второй мировой

Москва, 5 марта. Выставочный проект «Триумф победителей», рассказывающий об истории празднования Дня Победы, откроется в Москве уже на следующей неделе.

Выставка, открытие которой запланировано на 11 марта, будет проходить в Музее Победы. Ее экспозиция расскажет о последних двух неделях военных действий в Европе и торжествах 9 мая 1945 года. Такую информацию сообщили в пресс-службе музея.

В создании выставки приняли участие более десяти ведущих музеев, шесть архивов, Гохран России, Центральный банк РФ, Союз художников России, студия военных художников имени Грекова, галерея «Триумф» и другие. Площадь выставки составит порядка 1,2 тыс. кв.м. На ней будет представлено более 600 уникальных экспонатов. Среди них будут редкие произведения искусства, документы, фотографии, оружие и военная форма.

«Посетители узнают не только о Параде Победы 24 июня в Москве, но и параде победителей 7 сентября 1945 года в Берлине, а также о мероприятиях в память 20- и 40-летия Победы, параде ветеранов 1995 года», – сказано в сообщении.

Финальными экспонатами выставки будут фото- и кинодокументы о парадах на Красной площади, в которых принимала участие новейшая военная техника ВС РФ.

В конце января президент РФ Владимир Путин посмотрел отрывки новых фильмов о войне в московском Музее Победы. Среди кинокартин, которые увидел президент, оказались «Подольские курсанты», «Летчик», «Зоя» и «Фау-2. Побег из ада».