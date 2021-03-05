Багдасарян перед смертью повздорила с новым руководителем Росгосцирка из-за должности

Москва, 5 марта. Смерть бывшей начальницы департамента экономики и финансов Росгосцирка Елены Багдасарян произошла после конфликта с новым главой этой организации.

По данным источника ФАН, поводом стали проведение и результат конкурса на замещение должности. Багдасарян, которая была претенденткой, посчитала. что процедура проходила с нарушениями. Через несколько дней после конкурса она умерла. Известно, что женщина успела написать письмо министру культуры РФ.

После смерти сын и подруга Багдасарян заявили, что исчезли ювелирные изделия покойной. По их мнению, кражу мог совершить дрессировщик попугаев. Он четыре года жил с бывшей начальницей.