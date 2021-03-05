Сожитель-дрессировщик попугаев мог обворовать покойную Елену Багдасарян

Москва, 5 марта. Экс-начальница Департамента экономики и финансов Росгосцирка Елена Багдасарян была обворована сразу после смерти. Ее близкие подозревают в краже сожителя умершей.

Багдасарян скончалась 1 марта, через два дня из США прилетел ее сын. Он вместе с подругой покойной установил, что из квартиры исчезли драгоценности, стоимость которых превышала миллион рублей. По версии близких Елены, кражу мог совершить некий Олег, который работает дрессировщиком попугаев, сообщил источник ФАН.

Друзья бывшей начальницы подчеркнули, что в последние четыре года именно с ним она сожительствовала. Сестра покойной сразу после гибели родственницы попросила дрессировщика покинуть жилплощадь. Он согласился, прихватив напоследок два чемодана и рюкзак.