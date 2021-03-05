Сожитель Елены Багдасарян после ее смерти украл у нее 1 млн рублей

Москва, 5 марта. Экс-начальница Департамента экономики и финансов Росгосцирка Елена Багдасарян скончалась 1 марта. После этого ее деньги украл сожитель.

Прилетевший из США сын Михаил обнаружил, что из квартиры матери пропали дорогие ювелирные украшения. Подозреваемым в деле стал сожитель Багдасарян некий Олег, с которым она жила последние четыре года, сообщает источник ФАН.

После смерти хозяйки квартиры родственники попросили мужчину освободить жилье. Он ушел с рюкзаком и двумя чемоданами. Тогда и обнаружилось исчезновение более одного миллиона рублей.

Елена Багдасарян ушла из жизни в 57 лет. Она начала работать в ФКП «Росгосцирк» в 2019 году, в июне 2020 года ее утвердили главой Департамента экономики и финансов.