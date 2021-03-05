Установлена личность погибшего при пожаре в доме на западе Москвы

Москва, 5 марта. Пожилой мужчина стал жертвой ЧП в одной из столичных квартир. Причиной возгорания, по версии следствия, стало неосторожное обращение с огнем.

Пламя вспыхнуло в жилом доме на улице Красных Зорь. Огонь охватил одну из квартир на четвертом этаже. При ликвидации последствий ЧП спасатели обнаружили обгоревшее тело 65-летнего хозяина жилья, сообщил источник ФАН.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В настоящее время пламя полностью потушено. Общая площадь возгорания составила пять квадратных метров.

Пожар унес жизни двух детей в Новой Москве, сообщал ФАН. Сотрудники СК возбудили уголовное дело.