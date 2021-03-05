Жительница Воронежа хотела стать няней в Москве, но попала в сексуальное рабство

Москва, 5 марта. Злоумышленники «повесили» большие долги на девушку, переехавшую в столицу в поисках лучшей жизни, и заставили заниматься проституцией.

Волонтеры спасли девушку из сексуального рабства в Калужской области.

После развода пострадавшая откликнулась на вакансию няни в Москве и уехала из небольшого города под Воронежем в поисках лучшей жизни. Однако «работодатели» повесили на девушку большой долг за проезд, вывезли в Малый Ярославец и заставили отрабатывать деньги проституцией.

Сообщается, что при одной из попыток побега пострадавшую избили. После этого она попросила о помощи незнакомого водителя, но машину догнал сутенер, который вернул «рабыню» домой.

Впрочем, позже спаситель девушки обратился к волонтерам, которые нашли и забрали пострадавшую. Ей уже предоставили жилье и работу.

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