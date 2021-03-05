Москвичам сообщили об особом графике работы учреждений на праздники

Москва, 5 марта. Городские учреждения Москвы перейдут на особый график работы в период с 6 по 8 марта.

В связи с праздничными днями в честь 8 Марта все социальные учреждения столицы работать не будут. Такую информацию сообщили на официальном сайте мэра и правительства города.

Все поликлиники для взрослых 6 марта будут работать строго с 9 утра и до 18:00. При этом 7 и 8 марта их рабочий день будет сокращен на два часа: с 9:00 до 16:00. Тем не менее в эти дни медики продолжат оказывать всю необходимую медицинскую помощь на дому с 8 утра до 20:00.

При этом детские больницы 6 марта будут работать строго до 15:00. Такой же график будет и у тех врачей, которые оказывают помощь детям на дому. В следующие два дня –7 и 8 марта – вызвать врача на дом можно будет с 9 утра до 14:30.

Столичные ЗАГСы 6 марта продолжат работать по обычному графику, однако 7, 8 и 9 марта будут отдыхать. Главархив также будет закрыт 8 марта. Социальные учреждения Москвы также перейдут на особый график работы. В период с 6 по 8 марта они функционировать не будут, однако продолжат оказывать некоторые виды услуг, среди которых – доставка медикаментов и продуктов.

В Международный женский день погода «порадует» москвичей пронизывающим ветром и снегом. По прогнозам, днем 8 марта будет от пяти до десяти градусов ниже нуля, ночью температура опустится до 7-12 градусов. Помимо этого, будут сильные колебания атмосферного давления.