Московский медик рассказал о ситуации с коронавирусом в городе

Москва, 5 марта. Ситуация с COVID-19 в российской столице улучшилась. Об этом заявил главврач больницы имени О. М. Филатова Валерий Вечорко.

Однако расслабляться пока рано, отметил медик. Больница имени О. М. Филатова вернулась к стандартному режиму работы, но родильный дом продолжает принимать пациенток с коронавирусной инфекцией. С 1 марта в стационар учреждения поступили более 500 больных.

«Мы рады возвращению к прежнему режиму работы. Как видите, работа есть, продолжаем дальше», — отметил Валерий Вечорко в интервью для РИА Новости.

С начала года в Москве 18 стационаров на 7600 коек вернулись к стандартному режиму работы. Об этом заявили в пресс-службе департамента здравоохранения российской столицы. Власти города приняли решение свернуть около 2700 коек в резервных госпиталях для больных COVID-19.

Около 40 млн россиян привьют от коронавируса ближе к лету. Вакцинацию смогут пройти все желающие, отмечает «Ридус». Прививку от коронавируса делают и пожилые люди. Например, недавно вакцинацию прошла 90-летняя жительница Балашихи, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».