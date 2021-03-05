Москвичей предупредили о холодной погоде и снеге на 8 Марта

Москва, 5 марта. Погода в Москве 8 марта будет неблагоприятной.

В Международный женский день погода «порадует» москвичей пронизывающим ветром и снегом. Об этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Вечерней Москве».

«8 марта погода будет с мужским характером. Будут весьма интенсивно валить «заряды» снега. Кроме того, москвичей ждет пронизывающий, неприятный северо-западный ветер скоростью 5–10, а в порывах — и до 15 метров в секунду», — заявил эксперт.

По прогнозам, днем 8 марта будет от пяти до десяти градусов ниже нуля, ночью температура опустится до 7-12 градусов. Помимо этого, будут сильные колебания атмосферного давления.

Жителей северо-западных регионов России в ближайшую субботу ждет похолодание. Температура будет ниже климатической нормы на 2-8 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что субботние температурные показатели в Москве будут далеки от привычных для марта.