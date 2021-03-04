Собянин проверил строительство станций метро «Внуково» и «Пыхтино»

Москва, 4 марта. Строительные работы на участке Калининско-Солнцевской линии столичного метрополитена, которая ведет к аэропорту Внуково, проверил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник посетил строящуюся станцию метро «Пыхтино». Она будет находиться на территории поселения Внуковское, расположенного в южной части Боровского шоссе. Строительные работы на новом участке метрополитена начались в октябре 2019 года. Длина линии составит 4,9 километра. На ней будут расположены две станции «Пыхтино» и «Внуково».

Сейчас готовность объекта достигает 15%. Этот проект является сложными, но при этом уникальным, подчеркнул Собянин. Метро впервые свяжет город и московский аэропорт Внуково. В мире не так много мировых столиц, в которых на метро можно добраться до аэропорта. Мэр добавил, что при создании проекта учитывали мнение жителей, чтобы расположение станций было максимально комфортным.

До этого сообщалось, что в столичном метрополитене планируется строительство еще двух станций на Троицкой линии в текущем году. Конструкции новых станций имеют сложное техническое оснащение.