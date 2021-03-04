Владимир Мединский возмущен решением муниципальных депутатов района Хамовники

Москва, 4 марта. Действия хамовнического муниципального депутатского корпуса подверг резкой критике председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Его негодование вызвал отказ районного Совета дать согласие на установку памятника маршалу Советского Союза Александру Василевскому, которая была запланирована на декабрь 2020 года, но перенесена из-за карантинных мероприятий на фоне пандемии коронавируса. Согласно решению Мосгордумы, монумент должны были возвести в сквере на пересечении Фрунзенской набережной и 1-й Фрунзенской улицы.

По мнению Мединского, это место выбрала инициативная группа под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу, и оно как нельзя лучше соответствовало своему назначению. При этом решение городских депутатов и главы оборонного ведомства отвергли районные законодатели. Это стало причиной критических высказываний Мединского на заседании Научного совета РВИО.

«Где, как ни там, устанавливать памятник Василевскому, который руководил Генеральным штабом? Очень тактичное, хорошее красивое место… Очень хороший проект! Совет муниципальных депутатов района «Хамовники» — не хочу вам рассказывать про их партийную принадлежность, чтобы меня сразу не обвинили в пропаганде, но вы сами зайдите в интернет и посмотрите, откуда эти депутаты — посчитали что Василевскому там не место! Что его надо поставить где-то за МКАДом. Желательно, чтоб никто его не видел… Это просто поразительно! Я видел истеричное выступление депутата Сергея Митрохина… Он «за Василевского, но против памятника, за место, но не там» … Я никак не пойму, что же он имеет ввиду!», — заявил Мединский.

Председатель РВИО, сославшись на решение Мосгордумы и Комиссии по монументальному искусству, отметил, что для установки памятника необходимо согласие жителей района, которого в данном случае никто не спрашивал. Муниципальные депутаты приняли решение без их участия. При этом, по его словам, памятник готов и стоит на складе.

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова ранее приняли в члены РВИО. Удостоверение почетного члена выдал председатель организации.