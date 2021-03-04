Тиктокеров на Gelandewagen оштрафовали за перекрытие улицы ради ролика в центре Москвы

Москва, 4 марта. Троих блогеров, которые перекрыли Тверскую улицу в центре Москвы ради ролика в TikTok, привлекли к ответственности.

Личности водителей Gelandewagen установили полицейские. Ими оказались две женщины 25 и 36 лет и 43-летний мужчина. На нарушителей, устроивших транспортный коллапс в центре столицы, были составлены протоколы об административном правонарушении. В результате москвичам назначили штрафы в размере пяти тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Ранее тиктокеры записывали видеоролик, в котором разбрасывали на проезжую часть из трех Mercedes лепестки роз. Три внедорожника выстроились параллельно, заняв три полосы. Нарушителей удалось найти при помощи камер видеонаблюдения.

Ранее участников хауса Good People задержали в полном составе, это 12 человек. Блогеров подозревают в хулиганстве.