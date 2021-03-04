Определен район Москвы, в котором можно выгодно провести сделки с недвижимостью

Москва, 4 марта. Специалист по недвижимости федеральной компании «Этажи» Иннокентий Ярыгин назвал столичный район, в котором можно обогатиться, покупая и продавая жилье.

Наиболее перспективным районом в настоящее время считается Новая Москва. Специалист объяснил, что эта столичная территория создается с нуля. С расширением инфраструктуры здесь дорожает и квадратный метр. В начале продаж цены на квартиры в Новой Москве значительно ниже, чем в самом городе.

«Например, в жилых комплексах Остафьево и Алхимово, которые находятся в отдалении от МКАД стоимость квартир стартовала от трех миллионов рублей, а уже сейчас их можно продать по цене в районе пяти миллионов рублей», — уточнил специалист.

По его словам, на стоимость влияет стадия готовности дома и уровень развития инфраструктуры. Поэтому планы по строительству станции метро, ​​детского сада или торгово-развлекательного центра отражаются на росте цен на жилье. Перед покупкой недвижимости необходимо изучить общедоступную кадастровую карту и понять, на каком участке будет построен будущий объект и что будет возведено поблизости в ближайшие три-пять лет, резюмировал Ярыгин.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что стоимость «однушки» в Москве с января увеличилась на 2%. Однако, по данным риелторской компании «Метриум», рост составил 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О ситуации на рынке недвижимости в некоторых российских регионах рассказало издание «ФедералПресс».