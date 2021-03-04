В Москве сбили семимесячную сестру мальчика, упавшего с эскалатора в ТЦ

Москва, 4 марта. Машина сбила отца с младенцем, который переходил дорогу. Сбитые пешеходы оказались родственниками мальчика, который сорвался с эскалатора торгового центра в Москве.

Два происшествия произошли примерно в одно и то же время. Об этом ФАН сообщил источник, знакомый с ситуацией. Попавшая под машину сестра сорвавшегося с эскалатора в ТЦ Москвы помещена в отделение нейрохирургии НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения Москвы. Жизни младенца ничего не угрожает. О травмах отца семейства не сообщается.

Ранее ФАН писал, что четырехлетний ребенок ради развлечения вцепился в поручень эскалатора с обратной стороны, поехал вверх и упал с высоты. Мальчик госпитализирован с различными травмами. Он получил открытую черепно-мозговую травму, перелом свода черепа, ушиб головного мозга, закрытую травму грудной клетки, легкий ушиб дыхательных органов. Его перевели из реанимации в другую палату.