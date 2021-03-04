Сотрудница Минприроды купила у мошенника билеты на несуществующий концерт Нетребко

Москва, 4 марта. Специалист Министерства природных ресурсов и экологии РФ попалась на уловку преступника, который продал ей билет якобы на концерт оперной дивы Анны Нетребко.

На мобильный телефон женщины поступил звонок от неизвестного мужчины, который предложил ей приобрести билет в Большой театр на оперу «Манон Леско» Она не только согласилась, но еще и предложила подруге составить ей компанию. В итоге мошенник получил от нее 11 тыс. рублей, рассказала источник ФАН в правоохранительных органах.

Пострадавшая передала деньги прямо на рабочем месте в здании Минприроды и получила от него электронные билеты. Позже она решила проверить время спектакля, но не обнаружила его в афише. Связавшись с сервисом по продаже билетов, сотрудница министерства узнала, что эти билеты оформлены на другого человека и другой спектакль. После этого она обратилась в полицию.