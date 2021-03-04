Пострадавшего при падении с эскалатора московского ТЦ мальчика перевели из реанимации

Москва, 4 марта. Госпитализированного в детскую больницу мальчика перевели из реанимации. Ребенок получил серьезные травмы после падения с эскалатора.

Мальчик 2016 года рождения был госпитализирован в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения Москвы. По данным источника ФАН в медицинских кругах, врачи сделали все необходимое, поэтому мальчик переведен из реанимации в отделение нейрохирургии.

Ребенок получил серьезные травмы — открытую черепно-мозговая травму, перелом свода черепа, ушиб головного мозга, закрытую травму грудной клетки, ушиб легких легкой степени.

Ранее ФАН писал, что мальчик зацепился за поручень эскалатора с обратной стороны, поехал вверх и упал с высоты. В момент происшествия несовершеннолетний находился без присмотра родителей. В произошедшем будет разбираться прокуратура.