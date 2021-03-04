Медведь-губач Пельмень начал выходить на улицу в Московском зоопарке

Москва, 4 марта. Медведь-губач из Московского зоопарка начал выбираться в уличный вольер с приходом весны. Зверь находится в почтенном возрасте и предпочитает проводить зимы в тепле.

Губачи обитают в жарких местах таких, как Индостана и Шри-Ланка, поэтому никогда не впадают в спячку. Медведь из столичного зоопарка по имени Пельмень является пожилым зверем, поэтому холодные времена пережидает во внутренних помещениях, рассказали в пресс-службе зоосада.

Сотрудники зверинца отметили, что выход на улицу у Пельменя был открыт всю зиму, однако губач лишь высовывал нос из вольера и возвращался, обнаружив, что весна не наступила. Как только потеплело, Пельменя стало чаще видно на улице, говорится в сообщении.

Недавно стало известно, что Московский зоопарк продлил режим работы на один час. Теперь вход будет закрываться в 17:00, а если посетителям станет холодно, то они всегда могут погреться в павильонах, сообщало издание РИАМО.