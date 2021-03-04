ФСИН проконтролирует пребывание в колонии осужденного в Москве трансгендера

Москва, 4 марта. Федеральная служба исполнения наказаний взяла на контроль ситуацию с осужденным в Москве за мошенничество трансгендером, сообщили в пресс-службе ведомства.

С момента прибытия в исправительное учреждение и до конца его срока отбывания наказания он будет контролироваться сотрудниками ФСИН. Осужденный, родившийся женщиной, но позже сменивший пол, будет находиться в мужской колонии.

Мужчину приговорили к 4,5 года тюремного срока. Он не успел сделать последнюю операцию по смене пола. В Москве он содержался почти два года в одиночной камере женского следственного изолятора.

Трансгендерные женщины с 2021 года смогут принимать участие в конкурсе «Мисс Панама», сообщал телеканал «360». Для этого конкурсанткам необходимо пройти необходимые юридические и медицинские процедуры.