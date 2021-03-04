Угонщик похитил дорогостоящую иномарку у курьера в Подмосковье

Москва, 4 марта. Рецидивист угнал дорогую иномарку в Подмосковье. Полицейские выследили похитителя автомобиля, сейчас он находится под домашним арестом.

Угон машины стоимостью 1,4 млн рублей произошел в Люберцах. Иномарку украли у курьера, который привез заказ на улицу Шоссейную. Водитель оставил ключи в замке зажигания, когда относил товар покупателю. Злоумышленник увидел оставленную машину, сел в нее и уехал, передает vmo24.ru.

Правоохранители вычислили угонщика по записям с камер видеонаблюдения. Похититель был оперативно задержан, им оказался ранее судимый 33-летний местный житель. При обыске подозреваемого были обнаружены ключи от украденной иномарки. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Задержанному избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Еще один дорогостоящий автомобиль недавно похитили в Химках. Потерпевшей оказалась врач-невролог, которая оставила машину на неохраняемой стоянке, сообщал ФАН.