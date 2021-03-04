Захотевший эпиляцию москвич разбил кувалдой аппарат за 6 млн рублей

Москва, 4 марта. Посетитель салона красоты в Москве разбил кувалдой дорогостоящий аппарат для лазерной эпиляции.

Инцидент произошел на улице Краснодонской. В салон косметологии зашел местный житель и попросил сделать ему эпиляцию. Мастер сказала, что ей нужно закончить процедуру для другой клиентки. Мужчина дождался своей очереди и зашел в кабинет эпиляции. Вместо того чтобы приступить к удалению волос, посетитель достал кувалду и стал громить аппарат.

После этого злоумышленник скрылся. В результате салону красоты нанесен ущерб в шесть миллионов рублей. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. Мужчину разыскивают полицейские.