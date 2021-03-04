Четырехлетний мальчик проломил череп при катании на эскалаторе в московском ТЦ

Москва, 4 марта. В московском торговом центре ребенок зацепился за поручень эскалатора с обратной стороны, поехал вверх и упал с высоты. Мальчик госпитализирован с различными травмами.

Оставшийся без присмотра ребенок решил развлечься и подбежал к эскалатору, ведущему с первого этажа на второй, поднялся до уровня второго этажа и упал на стойку кофейни. Мальчик был доставлен в детскую больницу, где ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом свода черепа с переходом в основание, ушиб головного мозга, закрытую травму грудной клетки и ушиб легких.

Ребенку оказывают необходимую медицинскую помощь. В произошедшем будет разбираться прокуратура. Надзорным органам предстоит установить, почему несовершеннолетний остался без присмотра родителей.

Ранее грудной ребенок по вине матери смертельно травмировался в Красногорске. Младенец упал на пол с дивана, пока мать занималась своими делами.