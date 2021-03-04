Писаренко объяснил, почему не посетит Летний кубок Высшей лиги КВН в Крыму

Москва, 4 марта. Летний кубок Высшей лиги КВН в 2021 году будет проводиться в Крыму. Об этом ранее заявила вице-премьер — министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.

В разговоре с ФАН известный актер, телеведущий, капитан команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко рассказал, примет ли он какое-то участие в юмористическом мероприятии, которое состоится на территории российского полуострова.

«Мы сейчас снимаемся во взрослых проектах, поэтому у нас физически нет времени посещать что-то. Мы раньше с удовольствием посещали фестивали в Сочи — это тусовка, на которую я бы и сейчас с удовольствием съездил, чтобы повидаться со своими коллегами. Туда ведь приезжают и ветераны КВН, и чемпионы прошлых лет. Друзей всегда очень приятно увидеть и побывать в такой хорошей атмосфере», — заявил собеседник издания.

Писаренко отметил, что на данный момент он задействован сразу в нескольких проектах, один из которых — спектакль «Мужчина нарасхват», его показ проходит в России. Там актер играет вместе с Евгением Никишиным, Антоном Лирником и Ольгой Бузовой. Также капитан команды КВН «Уездный город» играет в проекте «Дизель-шоу», которое выходит на телеканале «Че».

«Дизель-шоу» — это международное шоу, в котором снимаются и белорусы, и русские, и украинцы. А в пятницу вечером будет очередной выпуск программы «Дом культуры и смеха» на канале «Россия». Есть еще несколько сериалов, которые мы сняли за последнее время, которые тоже выходят на разных каналах», — заявил Сергей Писаренко.

Напомним, ранее победитель Высшей лиги рассказал, кого считает настоящими фаворитами Клуба веселых и находчивых.