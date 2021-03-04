Победитель Высшей лиги Писаренко рассказал, кого в КВН считает истинными фаворитами

Москва, 4 марта. Клуб веселых и находчивых (КВН) — любимая игра многих поколений, ведь первая серия КВН вышла 62 года назад — 8 ноября 1961 года. Она подарила России и другим странам сотни талантливых комиков и артистов, многие из которых выступают на сцене и сегодня. Кроме того, с каждым годом появляются новые команды, которые также завоевывают народную любовь.

В комментарии ФАН известный актер, капитан команды КВН «Уездный город» и победитель Высшей лиги Сергей Писаренко рассказал, какие команды считает фаворитами в этой игре.

«Наши фавориты в КВН остались в нашем времени. Мы верим в наших фаворитов КВН, то есть в себя. Последние хорошие ребята, которых я видел, это были команда «Вятка» и «Русская дорога» — хорошие ребята, они очень близки и похожи на нас, и весьма народные», — заявил Писаренко в разговоре с ФАН.

Отметим, что армавирская команда КВН «Русская дорога» стала чемпионом Высшей лиги в 2020 году, а команда КВН «Вятка» выиграла финал Высшей лиги 2018 года. Примечательно, что тогда победителями стали сразу две команды — «Вятка» и «Раисы».

Напомним, ранее звезда КВН рассказал, чем обернется для некоторых команд перенос Летнего кубка в Крым.