Школьника без трусов госпитализировали в Москве после падения с 17-го этажа

Москва, 4 марта. Подросток выжил после падения с 17-го этажа. Он пытался сбежать через окно комнаты, где дед возлюбленной запер его за интимную связь с ней.

Инцидент произошел в одной из московских многоэтажек. Школьник и его 15-летняя подруга пытались заняться сексом на лестничной площадке, но в какой-то момент из квартиры вышел дед девочки. Увидев, что подростки находятся в подъезде без нижнего белья, он потащил их домой, заперев юношу в комнате.

После этого разъяренный пенсионер вызвал полицию и заявил об изнасиловании. Молодой человек так испугался встречи с правоохранителями, что попытался покинуть помещение через окно. Его госпитализировали с множественными переломами, ушибами и сотрясением мозга. По данному факту проводится проверка.

Похожий случай произошел в Новом Уренгое. Незаконно проникнувший в гостиницу школьник сломал ногу, убегая от полиции — он хотел уйти от преследования через окно третьего этажа, сообщало URA.RU.