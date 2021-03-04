В Жуковском парень убил своего друга за предложение интима

Москва, 4 марта. В Подмосковье юноша избил до смерти 51-летнего мужчину, который предложил ему заняться сексом.

Преступление было совершено еще в ноябре прошлого года в одном из домов на улице Туполева. Однако подозреваемый сознался в убийстве только в марте 2021 года. Он рассказал полицейским, как произошла трагедия.

По словам фигуранта, несколько лет назад он познакомился на работе с сотрудником склада магазина. В итоге доброжелательный гражданин предложил своему юному знакомому, приехавшему из Ставропольского края, бесплатно пожить у него. Юноша согласился.

В один из дней приятели решили устроить застолье. Хозяин квартиры перебрал с алкоголем и предложил 20-летнему другу интим, при этом он лез обниматься. Молодому парню удалось вырваться, но извращенец продолжал домогаться. За это подозреваемый ударил обидчика несколько раз по голове бутылкой.

После этого мужчина упал, а злоумышленник добил его ножкой от табуретки, забрал телефон убитого и скрылся. Все это время он пользовался средством связи погибшего. По статье УК РФ об убийстве возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Пермский подросток ранее признался в убийстве собственной семьи, сообщал ФАН. Мотивом для жестокого преступления он назвал «семейные конфликты».