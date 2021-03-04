Рабочий погиб на стройке в московском ЖК, сорвавшись с 43-го этажа

Москва, 4 марта. Полиция расследует гибель строителя, который разбился при падении с высоты в одной из строек в Москве.

Трагический инцидент произошел этой ночью в жилом комплексе Capital Towers на Краснопресненской набережной. По предварительной информации, 21-летний рабочий оступился, когда отправился на высотку осматривать этаж и выполнять свою работу.

Парень упал на землю и скончался на месте от полученных травм. Было ли на нем специальное оборудование и страховка, не уточняется. По факту смерти рабочего правоохранители уже проводят проверку, допрашивают очевидцев.

Как сообщал ранее телеканал «360», двое рабочих сорвались с автовышки в Ростове-на-Дону. В нее на скорости врезался грузовик. Один человек погиб на месте.