Жительница Подмосковья родила мертвого ребенка до приезда скорой помощи

Москва, 4 марта. В деревне Орлово Московской области роды закончились смертью младенца.

Мертвеца родила гражданка Таджикистана. Как стало известно ФАН, во время начавшегося родового процесса женщина вызвала скорую помощь. Спустя время медики смогли зафиксировать только смерть ребенка.

Для женщины это были уже пятые роды. Она проживала в частном доме со своим супругом и четырьмя детьми. Роженицу госпитализировали в перинатальный центр. За ее состоянием следят медики, проводятся беседы с психологом. По факту смерти ребенка проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Родившая в тайне от мужа украинка спрятала новорожденную дочь в морозилку, сообщал ФАН. Женщина уверяет, что младенец родился мертвым.