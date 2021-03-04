Московские парки подготовили развлекательную программу к 8 Марта

Москва, 4 марта. Жителей Москвы пригласили провести 8 Марта в столичных парках, которые подготовили специальную развлекательную программу к празднику.

Гостей парков ожидают различные экскурсии и творческие мастер-классы, а также показ спектаклей. К Международному женскому дню для посетителей дополнительно подготовили концерты, викторины и тематические акции.

Большая часть мероприятий проводится бесплатно, однако для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.

Так, в ландшафтном парке «Митино» 7 марта состоится мастер-класс по зумбе. В «Сокольниках», Измайловском парке, саду «Эрмитаж» и еще в пяти других парках 8 марта женщин будут поздравлять с праздником с 11:00 до 14:00. В честь этого им планируется вручить тюльпаны.

В парке «Садовники» прекрасным дамам не только подарят цветы, но и устроят целое праздничное представление. С 12:00 до 13:00 на фонтанной площади и главной аллее парка выступят артисты уличного театра Pololo с номерами на ходулях и моноколесах.

Петербурженок в преддверии Международного женского дня поздравит певец Филипп Киркоров, передает «Петербургский дневник». Праздничный концерт пройдет 5 марта.

Кроме того, поздравлять женщин с 8 Марта в России предложили с помощью подарка в виде 13-й зарплаты. Такую инициативу направили в Государственную думу РФ.