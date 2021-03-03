В Москве в 2021 году начнется строительство двух новых станций метро

Москва, 3 марта. Строительство нескольких станций столичного метрополитена планируется в 2021 году. Об этом заявил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Речь идет о строительстве двух станций метро Троицкой линии, подчеркнул глава департамента. По словам Загрутдинова, конструкция новых станций подземки имеет сложное техническое оснащение, однако у специалистов имеется необходимый опыт для реализации этих работ.

«В этом году мы планируем приступить к возведению двух станций центрального участка Троицкой линии — «Улицы Строителей» и «Севастопольского проспекта»», — заявил чиновник.

Столичную станцию метро «Люблино» переименовали в честь Дня святого Валентина. Об этом ранее говорилось в сообщении департамента транспорта Москвы.