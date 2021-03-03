Более 2 тысяч москвичей получили новое жилье по программе реновации с начала года

Москва, 3 марта. Новое жилье по программе реновации с начала 2021 года получили свыше 2 тыс. москвичей. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Договор на переселение в рамках программы в период января-февраля этого года заключили 2197 горожан, что составляет 902 семьи. Об этом рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Столичным жителям уже предоставили ключи от новых домов.

«Под заселение передано 77 новостроек, в стадии строительства и проектирования находятся еще 273 объекта общей площадью более 4,5 миллиона квадратных метров. Кроме того, сформирован перечень из 489 «стартовых» площадок, работа по их подбору продолжается», — заявил Левкин.

На текущий момент переселение москвичей в новое жилье происходит в 11 округах и 33 районах города. По словам Левкина, программа реновации в Москве взяла хороший темп.

По программе реновации уже начали переезд жители района Черемушки. Переселение 208 граждан из 80 квартир производится на улице Гарибальди.