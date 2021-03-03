Столичный СК закрыл дело против гендиректора нефтяной компании после уплаты налогов

Москва, 3 марта. Следственный комитет по Москве прекратил уголовное дело против генерального директора АО «Нефтяная компания Дулисьма».

Коммерсант ранее попал под следствие из-за уклонения от налогов. Было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Следователи совместно с сотрудниками МВД по борьбе с экономическими преступлениями провели расследование, изобличив фигуранта в совершении инкриминируемого ему преступления.

В результате «Нефтяная компания Дулисьма» полностью вернула в бюджет России свыше 2 млрд. 987 млн. рублей с учетом штрафов и начисленных пени. В связи с этим уголовное дело в отношении генерального директора прекращено по нереабилитирующим основаниям. Руководитель компании заключал фиктивные договоры с фирмами о якобы выполнении работ, оказании услуг на нефтяном месторождении, после чего вносил заведомо ложные данные в налоговую отчетность организации.

Объявленный в федеральный и межгосударственный розыск владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван должен государству более миллиарда рублей, сообщал ФАН. Бизнесмена обвиняют в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам.