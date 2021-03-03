Детеныши кустарниковых собак появились на свет в Московском зоопарке

Москва, 3 марта. Пятеро щенков родились в семействе кустарниковых собак Вицли-Пуцли и Фреи в Московском зоопарке. Зоологи уже определили их пол: это три девочки и два мальчика.

Пресс-служба зоопарка сообщает, что детеныши появились на свет 27 декабря. После рождения щенков поместили в специальный зимний домик вместе с родителями, братьями и сестрами. После того как малыши окрепли, их начали выводить на прогулку в наружный вольер.

Новорожденные щенки пока питаются материнским молоком. Мать Фрея пытается уследить за любознательными детенышами, но явно не успевает. Самец по имени Вицли, являющийся отцом, проявляет заботу — приносит еду. Братья и сестры также помогают.

Кустарниковые собаки – стайные животные, они все время находятся рядом с семьей и все делают сообща. Старшие щенки заботятся о маме и обследуют территорию, рассказывают сотрудники зоопарка.

По данным пресс-службы, кустарниковая собака занесена в Красную книгу как вид, «близкий к уязвимому положению». Исконная родина этих хищников – тропические леса и саванны Латинской Америки. В последнее время их численность уменьшается. Именно поэтому Московский зоопарк спасает породу от исчезновения.

Сотрудники зоопарка из Комсомольска-на-Амуре впервые показали малыша-кенгуренка, сообщал ФАН. Малыш появился на свет у пары кенгуру из дальневосточного зооцентра «Питон» — папы Феликса и мамы Крошки Ру еще в июне прошлого года.