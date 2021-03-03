Основателя «Первого агентства недвижимости» нашли мертвым в Москве

Москва, 3 марта. Бездыханное тело основателя «Первого агентства недвижимости» Станислава Степанова лежало в квартире одного из домов на улице Ходынской. Что стало причиной его смерти, неизвестно.

Правоохранители выясняют обстоятельства гибели основателя агентства недвижимости в столице РФ. Труп мужчины лежал в квартире на Ходынской улице, где он проживал с гражданской женой. При осмотре тела полицейские зафиксировали на лице и шее погибшего множественные ссадины. От супруги Степанова стражи порядка узнали, что тот якобы употреблял запрещенные вещества.

Для выяснения причины смерти основателя агентства недвижимости его труп направят в морг на судмедэкспертизу. На основании результатов проверки будут приняты соответствующие меры реагирования.

В Таштагольском районе Кемеровской области обнаружили труп мужчины, сообщала газета A42.ru. При осмотре его тела правоохранители не обнаружили следов насильственной смерти.